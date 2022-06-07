ABD'den Lavrov’un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Yakından izleyip Türk müttefiklerimize konuşacağız

Ned Price, günlük basın toplantısında gündemdeki soruları yanıtladı.

Lavrov’un Türkiye ziyaretine ilişkin bir soruya Price, "Buradan çok önemli bir şey beklemeli miyiz bilmiyorum. Elbette ki bunu yakından takip edeceğiz ve ziyaret sonrasında Türk müttefiklerimizle konuşacağız. Yine ifade ediyorum, Ukrayna ile dikkatli bir şekilde yakından koordine edilmiş her diplomatik çabayı destekliyoruz." dedi.

Price, Ukrayna’nın gıda ve gübresinin küresel piyasaya ihracı konusunda bu ülkenin de masada olması gerektiğini belirtti.

Gıda ve gübre konusundaki sorunun Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya müdahale ettiğinden bu yana devam eden bir sorun olduğunu vurgulayan Price, Lavrov’un Ankara’daki temaslarının bahsi geçen gübre ve gıda ihracatı sorunun çözmeye yetmeyeceğini, Ukrayna’nın da bu konuya dahil olması gerektiğini savundu.

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İran’ın nükleer silah elde etme süresinin artık aylar değil haftalar olduğu değerlendiriliyor

Price, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin İran'da daha önce bildirilmeyen üç yerde nükleer reaktör tespit ettiklerine yönelik açıklamasına değindi, Ajansın bu konudaki raporlarına güvendiklerini kaydetti.

Grossi’nin değerlendirmesinin kendi değerlendirmeleri ile paralel olduğunu aktaran Price, “Gerçek şu ki Ortak Kapsamlı Eylem Planının (OKEP) yürürlükte olduğu 2018’de İran’ın nükleer silah elde etme süresi 12 aydı. Mayıs 2018’den yani 4 yıldan bu yana bu süre oldukça kısaldı. Maalesef şu anda artık aylar değil haftalardan hatta daha kısa bir süreden bahsediyoruz.” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018’de İran nükleer programına yönelik OKEP anlaşmasından çekilmişti.

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DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan ziyareti iptal edildi