Doğu Akdeniz'de yeni göreve başlayan Oruç Reis için ABD'den skandal çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine dair 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını duyurdu.
YUNANİSTAN'A SESİ ÇIKMAYANLAR TÜRKİYE'NİN HER HAMLESİNE KARŞI ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR
Türkiye ve Yunanistan arasında gündeme gelen görüşmelerin akabinde henüz saatler geçmesine rağmen Yunanistan Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etmişti. Bu provokatif eylemin ardından sesi çıkmayan ABD, Antalya'da bakımda olan Oruç Reis'in yeniden sismik araştırmalara başlamak için hareket etmesinin ardından Türkiye için kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.
ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada şöyle denildi:
- "Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz."
ALMANYA VE FRANSA'DAN DA AYNI İKİYÜZLÜ TAVIR
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu. Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.