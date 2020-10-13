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Dünya Doğu Akdenizde yeni göreve başlayan Oruç Reis için ABDden skandal çağrı
AMERİKA

ABD'den Oruç Reis'i Doğu Akdeniz'den geri çekin çağrısı

Doğu Akdeniz'de yeni göreve başlayan Oruç Reis için ABD'den skandal çağrı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilimi çözmek için başlayan istikşafi görüşmelerin hemen ardından NAVTEX ilan eden Yunanistan yine ikiyüzlülüğünü göstermişti. Oruç Reis de yeni bir NAVTEX ile göreve başlamıştı. Görüşmeler başladığı sırada böyle bir adım atan Yunanistan'a karşı ses çıkarmayan ABD, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i harekete geçirmesinin ardından skandal bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus, "Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus
ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine dair 11 Ekim'de yaptığı açıklamayı esefle karşıladığını duyurdu.

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Oruç Reis göreve döndü: Güzel haberler bekliyoruz

YUNANİSTAN'A SESİ ÇIKMAYANLAR TÜRKİYE'NİN HER HAMLESİNE KARŞI ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye ve Yunanistan arasında gündeme gelen görüşmelerin akabinde henüz saatler geçmesine rağmen Yunanistan Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etmişti. Bu provokatif eylemin ardından sesi çıkmayan ABD, Antalya'da bakımda olan Oruç Reis'in yeniden sismik araştırmalara başlamak için hareket etmesinin ardından Türkiye için kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, Ankara bölgede gerilimi tırmandırmak ve Atina ile istikşafi görüşmelerin başlamasını kasten zorlaştırmakla suçlandı.

Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı
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Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından Antalya Limanı'ndan ayrıldı

ABD Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus'un yaptığı açıklamada şöyle denildi:

  • "Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz'deki gerilimleri çözmeyecek. Türkiye'yi bu hesaplanmış provokasyonu sona erdirmeye ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelere derhal başlamaya çağırıyoruz."

Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de yeni görev
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Oruç Reis gemisine Doğu Akdeniz'de yeni görev

ALMANYA VE FRANSA'DAN DA AYNI İKİYÜZLÜ TAVIR

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu. Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

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