Dünya ABDden Paraguay Devlet Başkanı hakkında rüşvet soruşturması
AMERİKA

ABD’den Paraguay Devlet Başkanı hakkında rüşvet soruşturması

ABD Dışişleri Bakanlığının Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında ortaya attığı yolsuzluk iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
ABD’den Paraguay Devlet Başkanı hakkında rüşvet soruşturması
Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda Paraguay Devlet Başkanı Hugo Velazquez hakkında üçüncü bir taraf aracılığıyla bir yetkiliye 1 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia etmiş ve önemli bir yolsuzluğa bulaştığını öne sürmüştü. ABD’nin iddialarının ardından Paraguay Başsavcılığı Velazquez hakkında cezai soruşturma başlattığını duyurdu.

Kamu Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı Sandra Quinonez’in Velazquez ile ilgili "ABD Büyükelçisi Marc Ostfield’ın ifadesine ilişkin gerçekleri" araştırmak için bir ceza davası açılmasını emrettiği ifade edildi.

Velazquez, kendisine yönelik suçlamaların ayrıntılarını alana kadar başkan yardımcısı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Avrupa'da kuraklık alarmı: Son 500 yılın en kötü dönemi geçiriliyor
DÜNYA
Avrupa'da kuraklık alarmı: Son 500 yılın en kötü dönemi geçiriliyor

Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı
DÜNYA
Trump’ın evinden 700 sayfa gizli belge çıktı

Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Türkiyenin IQ seviyesi en yüksek şehirleri açıklandı

Türkiye'nin IQ seviyesi en yüksek şehirleri açıklandı
AKOM saat verip uyardı

AKOM saat verip uyardı

İstanbul'da sağanak ve dolu bekleniyor.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Yeni liste belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

​Yeni güne de tarihi zirveyle başladı.

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.