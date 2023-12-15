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Dünya

ABD'den PKK/YPG'ye 156 milyon dolarlık fon desteği

Terör örgütü PKK/YPG'nin sponsoru ABD yine kesenin ağzını açtı. ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi. Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

00:56 - 15/12/2023 Cuma
AA
ABD, 2024 savunma bütçesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye maddi destek sunmaya hazırlanıyor.
ABD, 2024 savunma bütçesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye maddi destek sunmaya hazırlanıyor.

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Terör fonuna 'DEAŞ'lı tutukluları hapishanelerde tutma' kılıfı

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.



#ABD
#Pentagon
#suriye
#YPG/PKK
43 dakika önce
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