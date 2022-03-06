ABD'den Rus petrolünü yasaklamak için adım: Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için adımların atıldığını belirtti. Blinken, "Konuyla ilgili Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

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