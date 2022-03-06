ABD'den Rus petrolünü yasaklamak için adım: Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moldova'da açıklamalarda bulundu.
Savaş suçu açıklamalarına ilişkin konuşan Blinken, ABD'nin elinde Rus güçlerinin Ukrayna'da sivillere kasıtlı olarak saldırdığına ilişkin 'çok güvenilir belgeler' olduğunu belirtti.
Blinken, "Washington savaş suçlarının işlenip işlenmediğini belgelemek için araştırma yapıyor" dedi.
RUS PETROLÜNÜ YASAKLAMAK İÇİN ADIM
Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasının gündemde olduğunu belirten Blinken, "Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.