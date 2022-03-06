Dünya ABDden Rus petrolünü yasaklamak için adım Avrupada ortaklarımızla konuşuyoruz
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ABD'den Rus petrolünü yasaklamak için adım: Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için adımların atıldığını belirtti. Blinken, "Konuyla ilgili Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Reuters
ABDden Rus petrolünü yasaklamak için adım: Avrupada ortaklarımızla konuşuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moldova'da açıklamalarda bulundu.

Savaş suçu açıklamalarına ilişkin konuşan Blinken, ABD'nin elinde Rus güçlerinin Ukrayna'da sivillere kasıtlı olarak saldırdığına ilişkin 'çok güvenilir belgeler' olduğunu belirtti.

Blinken, "Washington savaş suçlarının işlenip işlenmediğini belgelemek için araştırma yapıyor" dedi.

RUS PETROLÜNÜ YASAKLAMAK İÇİN ADIM

Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasının gündemde olduğunu belirten Blinken, "Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için Avrupa'da ortaklarımızla konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

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