ABD'den Rus şirketi Wagner'e suçlama: Kuzey Kore iddiaları yalanladı

BBC'nin haberine göre, ABD Kuzey Kore'nin Rus paralı asker grubu Wagner'e füze ve roket desteği verdiğini iddia etti.

Beyaz Saray, sevkiyatın BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ve Wagner'e yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Hem Kuzey Kore hem de Wagner haberleri yalanladı.

"Wagner silah tedarikçileri arıyor"

Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı;

"Wagner, Ukrayna'daki askeri operasyonlarını desteklemek için dünya çapında silah tedarikçileri arıyor. Kuzey Kore'nin, ekipmanın parasını ödeyen Wagner'e ilk silah teslimatını tamamladığını doğrulayabiliriz"

Wagner'in Ukrayna'da her ay 100 milyon dolardan (82 milyon £) fazla harcadığını iddia eden Kirby grubun artık iktidarda Rus ordusuyla rekabet ettiğini de sözlerine ekledi.

"Rusya çaresiz ve yalnız"

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise, İngiltere'nin Washington'un değerlendirmesine katıldığını söyledi.

REKLAM

Cleverly yaptığı açıklamada, "Başkan (Vladimir) Putin'in yardım için Kuzey Kore'ye yönelmesi, Rusya'nın çaresizliğinin ve yalnızlığının bir işaretidir" dedi.

"Dedikodu ve spekülasyon"

Ancak Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin iddiayı "dedikodu ve spekülasyon" olarak nitelendirirken, Kuzey Kore dışişleri bakanlığı raporları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Kuzey Koreli bir sözcü, pozisyonunun "değişmediğini" ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki silah alışverişinin "hiç gerçekleşmediğini" söyledi.

Wagner'in etkisi ve varlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecinde büyük ölçüde güçlendi. Wagner'in sahibi Bay Prigozhin, "Putin'in şefi" bir oligark olarak tanınıyor.

"Rus Kuvvetlerinin yaklaşık %10'unu Wagner oluşturuyor"

Mart 2022'de Wagner'in 1.000'in biraz üzerinde bir ilk kuvvet gönderdiği düşünülüyordu. Ancak İngiltere yetkilileri, bu sayının şu anda 20.000'in üzerine çıktığını, yani karadaki toplam Rus kuvvetlerinin yaklaşık %10'unu oluşturduğunu söylüyor.

REKLAM

İngiltere yetkilileri, açık kaynak tahminlerine göre, Rusya hapishanelerindeki hükümlü sayısının, Wagner'in asker toplamaya başladığı Kasım 2022'ye kadarki iki ayda 23.000'den fazla düştüğünü gösteriyor.

Pek çok mahkumun Wagner'e katıldığı ve karşılığında cephede altı ay yattıktan sonra paralarını alacakları, cezalarının ise hafifletileceği iddia ediliyor.

DÜNYA Beyaz Saray Wagner'in Rus ordusuna rakip olduğunu söyledi: Putin Wagner'e yöneliyor