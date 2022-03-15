ABD'den Rusya'nın misillemesine misilleme: 11 bakanlık yetkilisine yaptırım

Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız bir saldırı gerçekleştirdiğini ve saldırılarda çocuklar da dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD'nin bu savaşta sorumluluğu bulunan Rus savunma yetkililerine bedeller ödetmeye devam ettiğini aktaran Blinken, yaptırım listesine alınan 11 yetkilinin isim ve görevlerini paylaştı.

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Buna göre, Savunma Bakan Yardımcıları Aleksey Krivorçiko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dimitry Bulgakov, Yuri Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov ve Gennadi Zidko ABD yaptırımlarına tabi tutuldu.

Blinken, açıklamasında ayrıca Rusya Ulusal Muhafız Birlikleri Başkomutanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Üyesi Viktor Zolotov'ın yanı sıra Rusya Savunma Bakanlığı'nda Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Dmitry Shugaev ve Rusya'nın askeri mallarla ilgili dış ticaret yapan devlet kontrolündeki aracısı olan Rosoboronexport'un Genel Müdürü Alexander Mikheev'in de yaptırım listesine alındığını kaydetti.

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Bu kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde ya da kontrolünde olan tüm mülkleri ve menfaatlerinin dondurulduğuna dikkat çeken Blinken, Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) ayrıca, bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip olduğu kuruluşların da mallarını dondurduğunu, ABD vatandaşlarının bu kişilere ait ABD topraklarında veya başka bir yerdeki mülkiyetler üzerine işlem yapmasını da yasakladığını belirtti.

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