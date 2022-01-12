Dünya ABDden Rusyaya gözdağı Yeni yaptırımlar yolda
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ABD'den Rusya'ya gözdağı: Yeni yaptırımlar yolda

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konusunda isteksiz olabileceği yönündeki soruya cevap veren ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız istişarelere çok güveniyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır bunun üzerinde Başkan'dan başlayarak her seviyede çalışıyoruz. Almamız gereken yoğun finansal önlemler ve ayrıca yeni getirilen bazı ihracat kısıtlamalarının Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
ABDden Rusyaya gözdağı: Yeni yaptırımlar yolda
ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun sonuçlarını ve Brüksel'de yapılacak NATO-Rusya Konseyi toplantısı öncesinde Rusya'ya karşı atılacak adımları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kuleba'ın telefonda görüştüğünü belirtti.

Price, "Rusya'nın, Ukrayna ve çevresinde sürmekte olan gereksiz askeri yığınağına ilişkin ortak endişeleri kaydeden bakanlar, Cenevre'deki ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu'nun toplantılarını ve yarın Brüksel'de yapılacak NATO-Rusya Konseyi toplantısı öncesinde sonraki adımları ele aldı." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA OLMADAN HİÇBİR ÖNEMLİ GÖRÜŞME YAPILMAYACAK"

Blinken'in, 13 Ocak'ta Viyana'da yapılacak AGİT Daimi Konseyi toplantısına ilişkin beklentilerini de dile getirdiğini aktaran Price, bakanın, ileriye dönük olarak diplomasiye verdiği desteği tekrar teyit ettiğini ve Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir önemli görüşme yapılmayacağını söylediğini belirtti.

Price, "Bakan Blinken, Rusya çatışmayı tırmandırma yolunu seçerse, ABD ve müttefiklerinin, Rusya ekonomisine büyük maliyetler getirmeye, NATO'nun ön cephesindeki müttefik devletlerdeki varlığını güçlendirmeye ve Ukrayna'ya savunma yardımını artırmaya hazır olduklarını yineledi." bilgisini verdi.

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"RUSYA İÇİN ACI VERİCİ BİR ETKİSİ OLACAK"

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland da Rusya'yı, Ukrayna'yı tehdit etmek, Avrupa'da istikrara zarar vermekle suçladı.

Nuland, Moskova'yı, Ukrayna'ya yönelik askeri bir girişim konusunda uyarırken, Rusya'nın gerilimi düşürmemesi durumunda ABD'nin Avrupalı müttefikleri ile Rusya'ya ağır bir ekonomik bedel ödetmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar konusunda isteksiz olabileceği yönündeki soruya yanıt veren Nuland, şunları kaydetti:

  • "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız istişarelere çok güveniyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır bunun üzerinde Başkan'dan başlayarak her seviyede çalışıyoruz. Tabii belirttiğim gibi bunları ortak bir anlayış için geniş çerçevede tartışacağız. Almamız gereken yoğun finansal önlemler ve ayrıca yeni getirilen bazı ihracat kısıtlamalarının Rusya üzerinde acı verici bir etkisi olacak. Şimdi geçmişte yaptığımız gibi ABD bir dizi önlem alabilir ve Avrupa ve diğer müttefikler tamamen aynı olmayan ama yine de Rusya için acı verici olan paralel adımlar atabilir, çünkü farklı ekonomik konumlarımız var."

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