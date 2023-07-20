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Dünya

ABD'den Rusya'ya lojistik ambargo: Onlarca kuruluş ve kişiyi yaptırım kapsamına aldılar

ABD, Rusya'nın askeri ve savaş çabalarını destekleyen ürünlere erişimini engellemek amacıyla 18 kişi ve onlarca kuruluşu yaptırım kapsamına aldı. Yaptırım uygulanan firmalar arasında teknoloji tedarikçileri, ithalatçıları ve geliştiricileri, savunma sanayii sektörünü destekleyen fabrika ve enstitüleri, uluslararası finansal sisteme erişimini sağlayan finans kurumları yer aldı. Öte yandan, Rusya'nın birçok enerji projesine önemli lojistik destek sağlayan Rus nakliye şirketi SASCO'nun ilgisinin olduğu 14 gemi yaptırım listesine dahil edildi.

19:46 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Rusya Devlet Başkanı Putin - ABD Başkanı Biden (Foto: Arşiv)

Rusya Devlet Başkanı Putin - ABD Başkanı Biden (Foto: Arşiv)

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile Dışişleri Bakanlığı'nın, G7 liderlerinin şubat ve mayıs aylarındaki taahhütlerini daha fazla uygulamak üzere harekete geçtiği bildirildi.

Rusya'nın askeri ve savaş çabalarını destekleyen ürünlere erişimini engellemek için önlemler alındığı kaydedilen açıklamada, ülkenin metal ve madencilik sektöründen elde ettiği geliri düşürmek, gelecekteki enerji kapasitesini baltalamak, Rusya'nın uluslararası finansal sisteme erişimini azaltmak ve havacılık ile savunma sektörleri için ihtiyaç duyduğu G7 tarafından üretilen teknolojiden mahrum bırakmanın hedeflendiği aktarıldı.

"Rusya'yı ihtiyaç duyduğu teknolojiden mahrum bırakacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, bugünkü yaptırımların Rusya'nın askeri yeteneklerini, savaş alanı malzemelerine erişimini ve ekonomik karlılığını kısıtlama çabalarında bir başka adımı temsil ettiğine işaret ederek,
"Rusya, Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve acımasız savaşını sürdürdüğü sürece, Rusya'yı ihtiyaç duyduğu teknolojiden mahrum bırakmak ve Rus silah endüstrisinin ikmal kabiliyetini bozmak için yaptırımlar uygulayacağız."
ifadesini kullandı.

ABD'den Rusya'ya lojistik ambargo: Onlarca kuruluş ve kişiyi yaptırım kapsamına aldılar

Bugünkü yaptırımlarda, 18 kişinin yanı sıra, Rusya'nın teknoloji tedarikçileri, ithalatçıları ve geliştiricileri, savunma sanayii sektörünü destekleyen fabrika ve enstitüleri, uluslararası finansal sisteme erişimini sağlayan finans kurumlarının da aralarında bulunduğu onlarca kuruluş hedef alındı.

Öte yandan, Rusya'nın birçok enerji projesine önemli lojistik destek sağlayan Rus nakliye şirketi SASCO'nun ilgisinin olduğu 14 gemi yaptırım listesine dahil edildi.




#ABD
#Rusya
#Yaptırım
#ABD Hazine Bakanlığı
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