ABD'den Rusya'ya lojistik ambargo: Onlarca kuruluş ve kişiyi yaptırım kapsamına aldılar

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Odessa'ya en büyük saldırının düzenlendiği bildirildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov, Rusya'nın gece kente yönelik çeşitli füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini belirterek, "Bu gece, en korkunç gecelerden biriydi. Savaşın başlamasından itibaren bu ölçekte bir saldırı hatırlamıyoruz." ifadesini kullandı.