ABD'den Suriye Merkez Bankası ile Suriyeli kişi ve kuruluşlara yaptırım: Aralarında Esma Esed de var ABD'den Suriye Merkez Bankası ile Suriyeli kişi ve kuruluşlara yaptırım: Aralarında Esma Esed de var ABD yönetimi, Suriye Merkez Bankası ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı bazı yetkililer ve kuruluşları yaptırım listesine aldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da Esma Esed ile bazı aile üyelerinin aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 20:41 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 20:41 AA