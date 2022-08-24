Dünya ABDden Suriyede hava saldırısı İran hedefleri vuruldu
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ABD'den Suriye'de hava saldırısı: İran hedefleri vuruldu

ABD ordusu Suriye'de bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. İran devrim muhafızlarına ait olduğu iddia edilen hedefler vuruldu.

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Haber Merkezi Diğer
ABDden Suriyede hava saldırısı: İran hedefleri vuruldu
Saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı ifade edilmedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye saldırı açıklaması geldi. ABD ordusu ülkenin Deyrizor kentinde önceden belirlenmiş hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada söz konusu hedeflerin İran Devlerim Muhafızları'na ait noktalar olduğu öne sürüldü.

Saldırıya ilişkin Suriye medyasında haber paylaşılmazken İran'dan da doğrulama gelmedi.

ABD ordusu hedeflere nokta atışı yapıldığını öne sürerken, saldırı emrini Başkan Joe Biden'ın verdiği belirtildi.

Hava saldırılarının İran'ın 15 Ağustos'ta gerçekleştirdiği saldırılara yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi.

  • İran destekli milisler İHA'larla el-Tanf'taki ABD üssünü hedef almıştı.

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