ABD'den Suriye'de hava saldırısı: İran hedefleri vuruldu

Dünya

İngiltere yolcular Manş Tüneli’nde mahsur kaldı

İngiltere'de tren arızası nedeniyle Manş Tüneli'nde mahsur kalan yolcular saatlerce bekleyişin ardından tahliye edildi.Fransa’nın Calais kentinden İngiltere’nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni İngiltere ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli’nde arıza yaptı. Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi.