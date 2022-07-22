ABD'den tahıl anlaşması teşekkürü

Gündem

Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak

Karadeniz'de güvenli koridor oluşturacak plan imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde konuştu. Erdoğan, ''Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız. Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak. Gemilerin çıkışından intikaline mutabakata varıldı. Savaş sadece tarafları değil tüm insanlığı etkiliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna’nın ve Rusya’ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaların için çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor'' açıklamasında bulundu.