Dünya ABDden tahıl anlaşması teşekkürü
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ABD'den tahıl anlaşması teşekkürü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
ABDden tahıl anlaşması teşekkürü
ABD, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklamada bulunan Kirby, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili konuştu.

  • Kirby, "ABD, bu adımı memnuniyetle karşılıyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmanın yapılmasındaki diplomatik liderliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Anlaşmanın başarıyla uygulanmasının Rusya’nın anlaşmaya uymasıyla mümkün olabileceğini belirten Kirby, anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyeceklerini söyledi.

Kirby, aynı zamanda Ukrayna’dan çıkarılan tahıl ve gıda maddelerinin Türkiye üzerinden tekrar satışa çıkarılacağına işaret ederek, "Bu zor bir çalışmanın sonucudur ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres’e burada liderlik ettikleri için minnettarız. Bu olumlu bir işaret.” değerlendirmesinde bulundu.

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Karadeniz'de güvenli koridor oluşturacak plan imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde konuştu. Erdoğan, ''Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız. Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak. Gemilerin çıkışından intikaline mutabakata varıldı. Savaş sadece tarafları değil tüm insanlığı etkiliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna’nın ve Rusya’ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaların için çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor'' açıklamasında bulundu.
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