ABD'den tahıl koridoru yorumu: Dünyanın buna ihtiyacı var

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin uzatılmasına yönelik müzakerelerinin kritik noktada bulunduğunu belirterek, dünyanın bu girişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimleri ile Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında imzalanan, Ukrayna'nın tahıl ve tahıl ürünlerinin dünya pazarına güvenli bir şekilde Türkiye üzerinden sevk edilmesine yönelik Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin süresinin uzatılmasına ilişkin müzakereler de gündeme geldi.

Anlaşmanın imzacılarının müzakerelere ilişkin değerlendirmelerine girmeyeceğini belirten Sözcü Price, "Müzakerelerde kritik bir noktadayız. Girişimin uzatılması tüm tarafların rızasını gerektiriyor ve Genel Sekreter bunun üzerine çalışıyor." dedi. Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi konusundaki pozisyonlarının açık olduğunu kaydeden Price, "Dünyanın buna (Tahıl Sevkiyatı Girişimi) ihtiyacı var. Süresinin uzatılması ve kapsamının genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile tahıl ve tahıl ürünleri sevkiyatının bölgede durduğunu ve bunun dünyadaki gıda fiyatlarını yüzde 30 artırdığını dile getiren Price, BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya'nın işbirliği ile milyonlarca tonluk tahılın dünya piyasasına sürüldüğünü hatırlattı.