ABD'den terör devleti İsrail'i şaşkına çeviren Hamas itirafı: İmkansız

Terör devleti İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" kaynaklı haberde ifade edildiğine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze'deki son çatışmaların ardından ABD'nin iki devletli çözümü destekleme niyetini dile getirdiği öne sürülüyor. Habere göre, Blinken, İsrailli yetkililere şu sözlerle seslendi: "Sizin istekleriniz olduğu gibi Filistinlilerin de istekleri var. Bunu kabul etmelisiniz." Ayrıca, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilerin yüzde 85'inin, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı desteklediğini söylediği belirtiliyor.
"İki devletli çözüm olmazsa israil ilerleyemez"
Kanal 13'e konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Blinken'ın, "İki devletli çözüm bir vizyon olarak sunulmazsa, İsrail siyasi olarak ilerlemeyecek. (Normalleşme meselesi kastederek) Suudi Arabistan'la bile." şeklinde konuştuğunu aktardı.
Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi'ndeki bakanlara ayrıca, "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız." dediği ifade edildi.
Habere ilişkin İsrail ya da ABD'den herhangi bir açıklama yapılmadı.