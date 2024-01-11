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ABD'den terör devleti İsrail'i şaşkına çeviren Hamas itirafı: İmkansız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, terör devleti İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu. Blinken, Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını belirtirken, aynı zamanda Filistinlilerin haklı talepleri olduğunu vurgulayarak, ABD'nin savaş sonrası iki devletli çözümü destekleyeceğini ifade etti.

09:24 - 11/01/2024 الخميس
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Terör devleti İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" kaynaklı haberde ifade edildiğine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Gazze'deki son çatışmaların ardından ABD'nin iki devletli çözümü destekleme niyetini dile getirdiği öne sürülüyor. Habere göre, Blinken, İsrailli yetkililere şu sözlerle seslendi: "Sizin istekleriniz olduğu gibi Filistinlilerin de istekleri var. Bunu kabul etmelisiniz." Ayrıca, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ın, Batı Şeria'daki Filistinlilerin yüzde 85'inin, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı desteklediğini söylediği belirtiliyor.


"İki devletli çözüm olmazsa israil ilerleyemez"


Kanal 13'e konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkililer, Blinken'ın, "İki devletli çözüm bir vizyon olarak sunulmazsa, İsrail siyasi olarak ilerlemeyecek. (Normalleşme meselesi kastederek) Suudi Arabistan'la bile." şeklinde konuştuğunu aktardı.


Blinken'ın İsrail Savaş Kabinesi'ndeki bakanlara ayrıca, "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız." dediği ifade edildi.


Habere ilişkin İsrail ya da ABD'den herhangi bir açıklama yapılmadı.



Epstein sapkınlığında 'beşinci madde' detayı: Dava dosyalarının son bölümü kamuoyuna açıklandı her soruda 'beş' cevabı dikkat çekti
Epstein sapkınlığında 'beşinci madde' detayı: Dava dosyalarının son bölümü kamuoyuna açıklandı her soruda 'beş' cevabı dikkat çekti

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaların beşinci ve son kısmı da kamuoyuna duyuruldu. New York Post gazetesinin haberine göre, toplam 4 bin 500'den fazla sayfadan oluşan Epstein davasına ilişkin belgelerin son kısmı yayımlandı. Son belgeler, Epstein'ın, ünlü kişilere şantaj yaptığı iddiaları da dahil, avukatların sorularını yanıtlamayı yüzlerce kez reddetmesi ve kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın "beşinci maddesi"ni öne sürmesi dikkati çekti.

Dünyayı sarsan sapkınlık: Epstein skandalı hakkında neler biliniyor?
Dünyayı sarsan sapkınlık: Epstein skandalı hakkında neler biliniyor?

En küçüğü 14 olmak üzere onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyaları, ülkede şok etkisi yaptı. Fakat dünyayı sarsan bu durum sadece ABD ile sınırlı değil. ABD'de kaçırılan çocuk vakaları Avrupa ülkelerinde de görülüyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer durumlar yaşanıyor. Almanya'da kaçırılan çocuklar 34 yıl boyunca devlet destekli pedofillere evlatlık verildi. Batı Berlinli yetkililerin çocukları teslim ettiği pedofiller arasında yüksek profilli akademisyenler de bulunuyor. 2018 ile 2020 arasında Avrupa'nın göbeğinde de 18 binden fazla göçmen çocuğun kaybolduğu bildirildi. Peki bu çocuklar nerede ve neler yaşıyor? Kayıp çocuklarla ilgili Avrupa Birliği ülkeleri ne açıklamalarda bulunuyor?


#İsrail
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