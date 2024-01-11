ABD'den terör devleti İsrail'i şaşkına çeviren Hamas itirafı: İmkansız

En küçüğü 14 olmak üzere onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dava dosyaları, ülkede şok etkisi yaptı. Fakat dünyayı sarsan bu durum sadece ABD ile sınırlı değil. ABD'de kaçırılan çocuk vakaları Avrupa ülkelerinde de görülüyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde benzer durumlar yaşanıyor. Almanya'da kaçırılan çocuklar 34 yıl boyunca devlet destekli pedofillere evlatlık verildi. Batı Berlinli yetkililerin çocukları teslim ettiği pedofiller arasında yüksek profilli akademisyenler de bulunuyor. 2018 ile 2020 arasında Avrupa'nın göbeğinde de 18 binden fazla göçmen çocuğun kaybolduğu bildirildi. Peki bu çocuklar nerede ve neler yaşıyor? Kayıp çocuklarla ilgili Avrupa Birliği ülkeleri ne açıklamalarda bulunuyor?