Dünya ABDden Türkiyeye tahıl koridoru övgüsü
AVRUPA

ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü

ABD'nin BM Temsilcisi Greenfield, Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolünü övdü. Greenfield, "Bu girişim ilerleyecek ve bu 16 gemide bulunan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürebileceğiz. Bu çabayı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Türkiyeye tahıl koridoru övgüsü
ABD'nin BM Temsilcisi Greenfield

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna tahılını Karadeniz'den dünya pazarına ulaştırma girişimindeki çabası için Türkiye'ye teşekkür etti.

  • Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Greenfield, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ve Türk hükümetini bu girişimin ilerletilmesine katkılarından dolayı takdir etmeme izin verin." dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, "Bu girişim ilerleyecek ve bu 16 gemide bulunan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürebileceğiz. Bu çabayı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

RUSYA'YI ELEŞTİRDİ

Greenfield, tahıl anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından Odessa limanını bombalayan Rusya'ya karşı eleştirilerini yineledi.

Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
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Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi.
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Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek.
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Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor.
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\"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor.
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Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı.
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Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
Title
Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı.
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Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Gemi incelemelerin ardından Lübnan'a doğru hareket etti.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİMAYESİNDE ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti.

Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi, dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti.

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