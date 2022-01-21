ABD'den Ukrayna adımı: Ellerindeki silahları gönderme izni verdi

Ekonomi

Maden değerimiz 3,5 trilyon dolar

Türkiye’de 3,5 trilyon değerinde yer altı kaynağı olduğunu söyleyen Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, “Türkiye’de bugün itibariyle ispatlanmış 20 milyar ton kömür var. Bunun gaz karşılığı 30 trilyon metreküp. Kömürden petrol de, gaz da üretilebilir. Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz” dedi.