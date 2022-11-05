Dünya ABDden Ukrayna mesajı Destek vermek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak
AVRUPA

ABD'den Ukrayna mesajı: Destek vermek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşın sürdüğünü belirterek, Ukrayna ordusuna kararlı bir şekilde destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukrayna mesajı: Destek vermek konusunda hiçbir tereddüt olmayacak
Foto/arşiv

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ülkede temaslarda bulunmak üzere Kiev'e gelen Jake Sullivan ortak basın toplantısını düzenledi.

Burada konuşan Sullivan, Rus güçlerine karşı sürdürdüğü karşı saldırı operasyonunda Ukrayna tarafına sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ukrayna'ya bu operasyonları (karşı saldırı) sürdürmek için gerekli her şeyi sağlamalıyız." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

ABD'nin, gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Sullivan, "İlerlerken desteğimizde hiçbir tereddüt, kırmızı bayrak, taviz olmayacak." diye konuştu.

Sullivan ayrıca Kiev temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geldi.

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