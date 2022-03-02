Dünya ABDden Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarusa yeni savunma yaptırımları
AMERİKA

ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zalim Ukrayna işgaline karşılık olarak Rusya ve Belarus'a ek ekonomik yaptırımlar uyguluyor." ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarusa yeni savunma yaptırımları
ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Rus savunma sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getireceğine, bunun Rus silah geliştirme ve üretme şirketlerine ağır etkileri olacağına işaret edilen açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşamki Birliğin Durumu konuşmasında duyurduğu üzere ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.

Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
FOTOĞRAF 12
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi.
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Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor.
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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı.
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Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi.
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Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ:
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Kharkiv
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Kiev
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Kharkiv
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Mykolaiv
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Chernihiv
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Kharkiv
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Kharkiv
Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali
Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var
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Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

Kayıplarını duyurdular

Kayıplarını duyurdular

​Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Vodafone Parkta üçüncü gol sesi

Vodafone Park'ta üçüncü gol sesi

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İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Gözler TFF'nin üzerinde

Gözler TFF'nin üzerinde

​Stadyuma giriş kurallarının değişmesi bekleniyor.

​Bakan Koca kaldırılan kısıtlamaları açıkladı.

​'Avrupa ülkelerinin sadece Avrupalıları kabul etmesi doğaldır.'

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Türkiye'ye <br>yürüyerek geldiler

Türkiye'ye
yürüyerek geldiler

​Savaştan büyük kaçış sürüyor.

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