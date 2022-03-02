ABD'den Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Rus savunma sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getireceğine, bunun Rus silah geliştirme ve üretme şirketlerine ağır etkileri olacağına işaret edilen açıklamada, "Toplamda 22 Rus savunma şirketi yaptırım listesine alınacaktır. Bu şirketler arasında Rus ordusu için muharebe uçakları, zırhlı muharebe araçları, elektronik savaş sistemleri, füzeler ve insansız hava araçları yapan firmalar da var." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşamki Birliğin Durumu konuşmasında duyurduğu üzere ABD hava sahasının Rus yolcu ve kargo uçaklarına kapatılacağı belirtildi.

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FOTOĞRAF 12 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7. güne girildi. Bölgeden çok sayıda içler acısı görüntüler geliyor. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Rus saldırılarının ardından ülkenin aldığı son hali öncesi ve sonrası olacak şekilde paylaştı. Rus birliklerin ülkede oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Belediye binaları, meydanlar ve parkların son durumu, savaşın boyutunu da gösterdi.<br><br>İŞTE FOTOĞRAFLARLA UKRAYNA'NIN SON HALİ: Kharkiv Kiev Kharkiv Mykolaiv Chernihiv Kharkiv Kharkiv Ukrayna'nın Rusya saldırılarından önceki ve sonraki hali Rusya-Ukrayna savaşında 7. güne girilirken, bölgeden içler acısı görüntüler gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkım, kentlerin öncesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

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