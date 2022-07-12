Dünya ABDden Ukraynaya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı
AVRUPA

ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde Dünya Bankası üzerinden özellikle sağlık çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık bütçe yardımı yapıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukraynaya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı
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USAID'den yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bütçe yardımı sözü çerçevesinde USAID, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık ek bütçe yardımı verdi." ifadesine yer verildi.

Dünya Bankası üzerinden yapılacak bu yardımın Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna bütçesinde oluşan açığın kapanmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, son yardımlar ile temel ihtiyaçların karşılanacağı ve özellikle sağlık personelinin maaşlarının ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, USAID'in bugüne kadar Ukrayna hükûmetine 4 milyar dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığı, bu sayede Ukrayna'daki birçok temel ihtiyacın karşılanabildiği bildirildi.

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