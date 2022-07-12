ABD'den Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık yeni bütçe yardımı

USAID'den yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e bütçe yardımı sözü çerçevesinde USAID, ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde Ukrayna hükûmetine 1,7 milyar dolarlık ek bütçe yardımı verdi." ifadesine yer verildi.

Dünya Bankası üzerinden yapılacak bu yardımın Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna bütçesinde oluşan açığın kapanmasına yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, son yardımlar ile temel ihtiyaçların karşılanacağı ve özellikle sağlık personelinin maaşlarının ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, USAID'in bugüne kadar Ukrayna hükûmetine 4 milyar dolar doğrudan bütçe yardımı sağladığı, bu sayede Ukrayna'daki birçok temel ihtiyacın karşılanabildiği bildirildi.

DÜNYA Rusya: Ukrayna'da ABD'ye ait Haspoon gemisavar füze fırlatma sistemleri imha edildi

GÜNDEM Kremlin: Erdoğan Putin ve Reisi Tahran'da bir araya gelecek