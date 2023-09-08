|
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya bir gün arayla iki dev yardım paketi: 1 milyar 600 milyon dolar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretinden ve 1 milyar dolarlık yeni askeri ve insanı yardım taahhüdünde bulunmasından sadece bir gün sonra Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini açıkladı. Söz konusu yardım paketi Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, Javelin zırh delici füze sistemleri, tanksavar sistemleri ve Abrams tankları için uranyum tank mühimmatlarını içeriyor.

00:26 . 8/09/2023 Cuma
AA
Pentagon, Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Pentagon, Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu.

Pentagon, bir dizi silah ve askeri teçhizatın alımında kullanılması öngörülen uzun vadeli yardım paketinin, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) aracılığıyla sağlanacağını bildirdi.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği ve entegrasyonu için ekipman, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için teçhizat, topçu mermileri, elektronik harp araçları, imha mühimmatları ve mayın temizleme teçhizatının dahil olduğu pakette aynı zamanda eğitim ve bakım faaliyetleri de olacak.

Blinken 1 milyar dolar yardım açıklamıştı

Söz konusu yardım paketi, Blinken'ın Ukrayna ziyaretinde ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklaması ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu bildirmesinden bir gün sonra geldi.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklarken,
"Devam eden karşı saldırı, son haftalarda ivme kazandı. Ukrayna'ya vereceğimiz yeni yardımlarla bu ivme daha da hızlanacak."
ifadesini kullanmıştı.

Yardım kapsamında verilecekler: Zırh delici ve tanksavar sistem

Söz konusu yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımı verilecek. Bu yardım, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, Javelin zırh delici füze sistemleri, tanksavar sistemleri ve Abrams tankları için uranyum tank mühimmatları içeriyor.

Ayrıca yeni açıklanan paketin 300 milyon doları, Rusya'dan alınan bölgelerde düzenin tesisi için kolluk kuvveti desteğini kapsıyor.

Paketin 100 milyon doları, "yabancı askeri finansman" olarak, 206 milyon doları insani yardım olarak verilecek. Kalan kısım da Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçları için tesis edilecek.



#ABD
#Ukrayna
#Pentagon
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aya denk geliyor