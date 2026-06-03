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ABD'den Vietnam'a askeri ekipman satışına yeşil ışık

ABD'den Vietnam'a askeri ekipman satışına yeşil ışık

10:103/06/2026, mercredi
G: 3/06/2026, mercredi
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışının onaylandığı belirtildi.

Söz konusu satışın, C-130 uçak filosunun operasyonel hazırlığını sağlayarak Vietnam'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu ekipman ve destek satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ana yüklenici firmanın ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan "RTX Corporation" olacağı belirtildi.



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