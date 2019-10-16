Dünya ABDden YPG/PKKya Türkiye operasyonuna karşı devasa tünel itirafı En azından Rusya gelene kadar dayanmak için inşa edildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD'den YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı devasa tünel itirafı: En azından Rusya gelene kadar dayanmak için inşa edildi

YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi. Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin YPG/PKK terör örgütü mensuplarını "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin PKK/YPG'e gönderdiğini itiraf ettiği tünel malzemesi
ABD'nin PKK/YPG'e gönderdiğini itiraf ettiği tünel malzemesi

ABD'nin Suriye'deki kuvvetlerinin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı YPG/PKK terör örgütüne hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı.

İTİRAF ETTİLER

  • Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD'li askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra örgütün, Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi.

ABD'nin desteği ile PKK/YPG'nin inşa ettiği tünel

EN AZINDAN RUSYA GELENE KADAR DAYANMAK İÇİN İNŞA ETMİŞLER

Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

ABD'nin desteği ile PKK/YPG'nin tünel inşaatında kullandığı beton bloklar

ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin, YPG/PKK terör örgütünü ayrıca "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.

ABD'nin desteği ile PKK/YPG'nin inşa ettiği tünel girişi

SİPERLERİN YIKILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

  • ABD, YPG/PKK'nın Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti.

Anadolu Ajansı, bu tünellere yönelik görüntüleri yayınlamış ve ABD makamları nezdinde bu tünellerin de yıkılıp yıkılmayacağını gündeme getirmişti ancak Amerikalı yetkililer bu soruları geçiştirmişti.

ABD'nin desteği ile PKK/YPG'nin inşa ettiği tünel girişi

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