ABD'den YPG/PKK'ya Türkiye operasyonuna karşı devasa tünel itirafı: En azından Rusya gelene kadar dayanmak için inşa edildi YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyonuna karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi. Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi. ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin YPG/PKK terör örgütü mensuplarını "derinlikli savunma" taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 11:01 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 11:20 AA