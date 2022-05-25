Dünya ABde ticari araç satışları nisanda azaldı
AVRUPA

AB'de ticari araç satışları nisanda azaldı

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı nisan ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
ABde ticari araç satışları nisanda azaldı
Arşiv.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,1 azalarak 125 bin 34 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında nisanda ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 30,5, Fransa'da yüzde 28,6, İspanya'da yüzde 36 ve İtalya'da yüzde 17,5 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında nisanda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 31 bin 667, Almanya'da 21 bin 633, İtalya'da 15 bin 946 ve İspanya'da 11 bin 290 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Nisan 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 düşerek 536 bin 408 oldu.

AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından beri geriliyor.

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