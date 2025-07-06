AB’den İsrail’e yaptırım hazırlığı

Gazze’de yaptığı soykırımla 57 binden fazla insanı tüm dünyanın gözleri önünde katleden İsrail’in vahşeti, 21 ay sonra Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde yer bulabildi. AB dış politika şefi Kaja Kallas, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki eylemleriyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nı ihlal ettiğini içeren bir raporu önümüzdeki hafta Birlik ülkelerine sunacak. Taslak kapsamında İsrail’e karşı izlenecek 5 farklı tutum gündeme gelecek. Buna karşılık birlik içinde İsrail’e yaptırım uygulamak istemeyen ciddi bir kesim olduğu ve bu eylemin de bir sonuç getirmeyeceği değerlendiriliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Euronews’e konuşan kaynaklar, AB dış politika şefinin bu beş seçeneği önümüzdeki hafta yapılacak Dış İlişkiler Konseyi toplantısından önce, çarşamba günü üye devletlere sunacağını belirtti. Seçenekler arasında, Ortaklık Anlaşması’nın tamamen ya da kısmen askıya alınması, İsrailli hükümet yetkilileri, askerî yetkililer ya da radikal yerleşimciler gibi bireylere yönelik yaptırımlar, ticaret önlemleri, silah ambargosu veya Horizon Europe gibi bilimsel iş birliği programlarının askıya alınması da yer alıyor.

İMKANSIZ GİRİŞİM

Sekiz sayfalık incelemede İsrail’in insan hakları ihlallerine ayrıntılı şekilde yer verilmiş olmasına rağmen, 27 AB lideri geçen hafta yapılan Konsey zirvesinde sadece “sahadaki gelişmeler göz önüne alınarak görüşmelere devam edilmesi” konusunda mutabık kaldı. Ortaklık Anlaşması’nın tamamen askıya alınması için oy birliği gerektiğinden bu seçeneğin hayata geçmesi “imkânsız” olarak değerlendiriliyor. Çekya, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler bu fikre açıkça karşı çıkıyor. Diplomatlar ayrıca, ticaretten tamamen sorumlu olan Avrupa Komisyonu’nun, anlaşmanın ticaretle ilgili bölümlerinin kısmi olarak askıya alınmasına onay vermeyeceğini düşünüyor.

NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK GEREK

Ancak kaynaklar, üye ülkeler arasında bu konuda derin görüş ayrılıkları olduğunu ve bu nedenle bu seçeneklerden herhangi biri üzerinde anlaşmaya varmanın pek mümkün görünmediğini ifade ediyor. AB kuralları gereği, izlenecek yolun türüne göre kararların ya oy birliğiyle ya da nitelikli çoğunlukla alınması gerekiyor. AB, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki askerî operasyonları ve bölgedeki kuşatma altında yaşayan halka gıda, yakıt, su ve temel tıbbi malzemeleri engellemesi sonrası, mayıs ayında Ortaklık Anlaşması’nı gözden geçirme kararı almıştı.

ALMANYA ASKERİ OLARAK KALKINDIRIYOR

Şu anda Almanya, İsrail’e silah satışında en büyük AB ülkesi konumunda. Çoğu AB ülkesi ya silah satışını resmî olarak durdurdu ya da ciddi şekilde azalttı. Ancak Almanya’nın yanı sıra Macaristan, Avusturya, Çekya ve muhtemelen İtalya gibi ülkelerin desteği olmadığı için resmî bir silah ambargosunun da geçmesi pek olası değil. İsrailli bireylere yönelik yaptırımlar da oy birliği gerektiriyor ve kaynaklar, üye ülkelerin mevcut tutumu nedeniyle bunun da “imkânsız” olduğunu söylüyor.







