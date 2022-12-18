Dünya ABden Karadeniz hamlesi Hazırız diyerek duyurdu
AVRUPA

AB'den Karadeniz hamlesi: 'Hazırız' diyerek duyurdu

AB artık yenilenebilir enerji bağımsızlığına ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayan enerji kaynaklarına yöneliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı projesinin devam eden fizibilite sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABden Karadeniz hamlesi: Hazırız diyerek duyurdu
Karadeniz

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Avrupa Rus fosil yakıtlarından vazgeçti ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreninde konuştu.

AB, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır

Leyen, güvenilir kaynaklardan biri olarak da Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında olduklarını açıkladı. Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı projesinin devam eden fizibilite sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

"Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı önemli"

Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattının çok önemli olduğunu, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem dijital iletişimde birbirine bağlayacağını söyledi.

"Anlaşma AB'yi Güney Kafkasya'daki ortaklarına daha da yakınlaştıracak"

Anlaşmanın, AB'yi Güney Kafkasya bölgesindeki ortaklarına daha da yakınlaştıracağına işaret eden von der Leyen, bunun temiz enerjiye geçişe de yardımcı olacağını belirtti.

"Karadeniz'in iki yakasını birbirine bağlayacak"

Von der Leyen, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem de dijital iletişimde birbirine bağlayacağına ve Hazar Denizine doğru ilerleyeceğine dikkati çekerek, "Proje, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği Romanya ve Macaristan üzerinden AB'ye getirerek arz güvenliğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gürcistan, bir elektrik merkezine dönüşecek"

Karadeniz elektrik hattının fırsatlarla dolu yeni bir iletim güzergahı olduğunu dile getiren von der Leyen, bunun Gürcistan'ı bir elektrik merkezine dönüştürebileceğini ve AB elektrik piyasasına entegre edebileceğini ifade etti.

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