AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı
Avrupa Parlamentosu (AP) Kosova pasaportu sahipleri için AB'ye vizesiz seyahat imkanı tanınması kararını onayladı.
Böylece Batı Balkanlar bölgesinin tümü, AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen ile vize muafiyeti kapsamına alındı.
Karar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Vize muafiyeti, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sisteminin (ETIAS) operasyonel olduğu tarihte veya 1 Ocak 2024'te uygulamaya girecek. ETIAS, 2024'ten önce yürürlüğe girerse bu tarih dikkate alınacak.
Ülkenin 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlığı, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB ülkesi tarafından tanınmıyor.
Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.