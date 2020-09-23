AB'den Lübnan'daki Filistinli mülteciler için destek: Mülteciler savaş nedeniyle göçmek zorunda kalmıştı

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Tekstil üretim merkezi olan Denizli'de 4 bin yıllık tekstil atölyesi bulundu

Tarihten bu yana tekstil üretim merkezi olma unvanını koruyan Denizli'de, Çivril ilçesindeki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait dokuma tezgahı parçaları, tekstil ürünleri ve aksesuarlara ait buluntular saptandı. Beycesultan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Eşref Abay, "Geçen yıl tekstil üretime yönelik buluntular bizi heyecanlandırmıştı. Bu yılki kazı çalışmalarımızda evin kalan kısımları da açığa çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda günümüzden 4 bin yıl öncesine ait bir tekstil atölyesinin burada var olduğunu tespit ettik. Evin içinde yanmış ahşaptan el tezgahı parçaları da var" dedi.