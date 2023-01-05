Dünya ABden Metaya gizlilik ihlalinden 414 milyon dolar para cezası
AVRUPA

AB'den Meta'ya gizlilik ihlalinden 414 milyon dolar para cezası

İrlanda'nın veri düzenleyicisi, Facebook ve Instagram tarafından hedeflenen reklamların AB gizlilik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta'ya 414 milyon dolar para cezası kesti.

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Haber Merkezi Diğer
ABden Metaya gizlilik ihlalinden 414 milyon dolar para cezası
Foto/Arşiv

Facebook'un ana firması Meta, Facebook ve Instagram kullanıcılarının çevrimiçi aktivitelerini reklam amacıyla takip ettiği için İrlanda veri düzenleyicisi tarafından 414 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

TOPLAM CEZA 1,3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Çarşamba günü uygulanan para cezası, Dublin tarafından Meta'ya verilen toplam cezaları bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 1,3 milyar doların üzerine çıkardı.

Dublin merkezli Veri Koruma Komisyonu (DPC), web sitesinde yaptığı açıklamada , Meta'nın Facebook ile ilgili ihlaller için 222,5 milyon dolar ve Instagram ile ilgili ihlaller için 191 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

WHATSAPP SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma hizmetini içeren ayrı bir soruşturma halen devam ediyor.

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