AB'den Pakistan'a 500 milyon avroluk yardım

Von der Leyen, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dirençli Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda, Pakistan'ın dünyadaki en büyük doğal afetlerden birini yaşadığını hatırlattı.

Pakistan halkının yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten von der Leyen, Pakistan'ın yeniden inşası ve insani yardımlar için 500 milyon avroluk destekte bulunacaklarını bildirdi.

Von der Leyen, AB ile Pakistan'ın yakın zaman önce ekonomik işbirliği projeleri kapsamında 87 milyon avroluk bir paket için anlaştığını ayrıca AB'nin insani yardımlarının 172 milyon avroya çıktığını söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Pakistan'da 2022 yazındaki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

REKLAM

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin yol açtığı hasarın 30 milyar doları aştığı açıklanmıştı. Ülkenin uzun vadede toparlanması ve yeniden inşası için 16 milyar dolara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

FOTOĞRAF 14 İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistanda ağustosta yaşanan selin ardından başlattığı acil yardım çalışmalarıyla 150 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı. Ağustos ayında Pakistan’ın yaklaşık üçte birini etkileyen büyük bir sel meydana geldi. Yaşanan selde, bin 700’den fazla insan hayatını kaybetti, 13 bini aşkın kişi ise yaralandı. 806 bin ev tamamen yıkılırken, 1,3 milyon ev hasar gördü ve 1,2 milyon çiftlik hayvanı telef oldu. Selden tarım alanları da büyük zarar gördü. Selin ardından 4 ay gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, sel sularının çekilmemesi sebebiyle insanlar ne evlerine ulaşabiliyor ne de tarım alanlarına ekim yapabiliyorlar. İHH, yaşanan sel sonrası ülkeye yönelik acil yardım çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar yapılan yardımlar şu şekilde açıklandı: “13 bin 272 aileye gıda kumanyası, 50 bin 760 kişiye sıcak yemek, 5 bin 135 konserve yemek, 6 bin 215 battaniye, 7 bin 337 hijyen kiti, 4 bin 550 cibinlik, bin 107 çadır, 100 su filtresi, 265 branda ve 3 bin 197 adet mutfak tefrişatı.” Yardım çalışmalarında ayrıca, Sind ve Belucistan şehirlerinde bulunan 4 mobil saha kliniği 195 gün boyunca desteklendi. Saha kliniklerinde, muayene ve tedavi hizmetleri ile ilaçlar ücretsiz bir şekilde karşılandı. Bu hizmetlerden; 8 bin 249’u erkek, 12 bin 870’i kadın, 13 bin 514’ü ise çocuk olmak üzere 34 bin 633 kişi faydalandı. Pakistan’ın pek çok bölgesinde hâlâ selin etkileri devam ediyor. Ülkede, gıda, giyim, hijyen malzemesi ve barınma alanlarına büyük ihtiyaç duyuluyor. İHH, acil yardım çalışmalarının yanında 2022 yılı Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri ile de Pakistan’da yetimlere ve ailelerine destek ulaştırdı. Yemek ikramı ve hediye dağıtımlarının yapıldığı 2 ayrı şenlik düzenlendi, çocuklar şenliklerde çeşitli oyunlarla eğlendi. Ayrıca, 10 adak-akika kurbanı kesilerek yetimhanelere dağıtımları gerçekleştirildi. Gelir Temini Projeleri ile de yetim ailelerine destek ulaştıran İHH, 60 yetim annesine dikiş makinesi hediye etti ve 5 bakkal ile 4 terzi dükkanının da açılışını yaptı. Öte yandan Haripur yetimhanesinde kesilen 4 küçükbaş hayvanın da dağıtımları gerçekleştirildi. Pakistan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHHnın internet sitesinden bilgi alabiliyor. ​​​​​​​ İHH'nın Pakistan'da sel mağdurlarına yardımları sürüyor İHH İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'daki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Ağustos ayında yaşanan selin ardından başlattığı acil yardım çalışmalarıyla ülkede 150 binden fazla kişiye yardım götüren İHH, Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri kapsamında da yetimlere ve ailelerine hayırseverlerin desteklerini ulaştırdı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 26 AFAD yetkilileri yaptığı açıklamada, Karaçiye bağlı Kerimabad köyünde Beytüsselam Refah Vakfı ile iş birliğinde çadır kamp inşa etmeye başlandığını açıkladı. Yetkililer, söz konusu köyde 500e yakın çadır kurmayı planladıklarını kaydetti. AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistanda çadır kamp inşa etmeye başladı AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da çadır kamp inşa etmeye başladı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selin vurduğu Pakistan'ın Sindh eyaletinde çadır kamp kurmaya başladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 14 Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Pakistanda toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin kolisi gıda yardımında bulundu. Albayrak'ın yardım kolileri Pakistan'ın 27 noktasında dağıtılıyor Pakistan'da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak Grubu, Pencap eyaletindeki 27 noktada, Koronavirüsten dolayı işe gidemeyen ve evlerinden çıkamayan 5 bin aileye gıda yardımı yapmaya başladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder