AB'den Rusya'ya tepki: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu

Brüksel Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu
Ayrıntılar geliyor...
Brüksel Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu
Ayrıntılar geliyor...
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