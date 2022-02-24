Dünya ABden Rusyaya tepki Avrupaya savaşın gelmesinden Putin sorumlu
AVRUPA

AB'den Rusya'ya tepki: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu

AB'den Rusya'ya tepki: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu

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ABden Rusyaya tepki: Avrupaya savaşın gelmesinden Putin sorumlu
Josep Borrell

Brüksel Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Avrupa'ya savaşın gelmesinden Putin sorumlu

Ayrıntılar geliyor...

Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Piyasalarda kriz

Piyasalarda kriz

​Rus rublesi ve borsasında kayıplar artıyor.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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