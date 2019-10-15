AB'den silah ambargosunda çifte standart

Türkiye’nın Suriye’nın kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na karşı çeşitli yaptırım kararları alan Avrupa ülkeleri Yemen’de yürüttüğü koalisyon ile binlerce kişinin ölümüne neden olan Suudi Arabistan, Mısır’da darbe yönetimi ve Ortadoğu’da karanlık senaryoların mimarı Birleşik Arap Emirlikleri ile milyar dolarlık silah anlaşmaları yapıyor.

11 milyar euroluk silah satışı

Türkiye’nin barış harekatına karşı silah ambargosu uygulamayı düşünen AB ülkelerinin başında gelen Fransa, BAE ve Suudi Arabistan’ın en büyük silah ihracatçılarından. Suudi Arabistan 11 milyon euroluk anlaşmalar ile Fransa’nın Hindistan’dan sonra en büyük ikinci müşterisi.

Fransız Parlamentosu 2018 raporuna göre Suudi Arabistan Fransa’dan son 10 yılda 11 milyar euro tutarında silah satın aldı. Mısır ise yıllık 7 milyon euro ile Fransa’nın 4. Büyük müşterisi. Mısır’ı 3 milyon euro ile BAE takip ediyor.

Macron ile Veliah Prens Muhammed bin Selman

Darbeci yönetime 802 milyon euro

Almanya’nın ise Suudi Arabistan’a yıllık mühimmat satışı 100 milyon eurodan fazla. 2019 yılında Almanya’nın en fazla silah ve teçhizat sattığı ülke Macaristan’dan sonra Mısır. Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyona katılan Mısır, 802 milyon euro ile Almanya’nın en önemli 2. Müşterisi konumunda. Birleşik Arap Emirlikleri ise 206 milyon euroluk silah satışı ile dokuzuncu sırada.

Almanya Suudi Arabistan’a sattığı silahların Yemen’de saldırılarda kullanılmadığını öne sürse de çok sayıda medya kuruluşunun araştırmasıyla bu silahların Yemen’de kullanıldığı ve Alman hükümetinin de bundan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı.

2 Ekim 2018 tarihinden sonraki 3 ayda Suudi Arabistan’a tarihi bir silah satışı gerçekleştiren İngiltere, Suudi Arabistan’a Theresa May döneminde yaklaşık 11,5 milyon sterlin değerinde silah satmıştı.

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Öte yandan İngiltere’de üretilen savaş jetleri, bomba ve füzelerin Yemen’de kullanıldığı biliniyor. Ürettiği savaş jetleri, bomba ve füzelerin Yemen’de kullanıldığı ispatlanan İngiltere BAE’ye 657 milyon sterlin, Mısır’a ise 85 milyon sterlin tutarında silah satışı yaptı.

AB ülkelerinin mühimmat desteği sunduğu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de geçen yıl düzenlediği hava saldırıları sonucu 165'i çocuk 375 sivil hayatını kaybetti.