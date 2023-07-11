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Dünya

AB'den sosyal medya platformlarına yaptırım tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, 25 Ağustos'tan itibaren itaatsizliğe ve nefrete çağıran paylaşımları kaldırmayan sosyal medya ağlarına yaptırım uygulanacağını söyledi.

11:07 . 11/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

AB Komisyonunun İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, konuk olduğu Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'da Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Breton, "Sosyal medya platformları, (Fransa'daki olaylarla ilgili) yeterince bir şey yapmadı, daha fazla yapmaları gerekecek." ifadesini kullandı. 25 Ağustos'tan itibaren sosyal medya platformlarının AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) tabi olacağını anımsatan Breton, bu tarihten itibaren bu platformlara nefrete, itaatsizliğe, birisini öldürmeye veya araçları ateşe vermeye çağıran içerikleri anında kaldırma zorunluluğu getirileceğini ifade etti. Breton, bu içerikleri kaldırmayan platformların cezalar alacağını vurgulayarak bu cezaların mali yaptırım veya AB topraklarında faaliyetlerini sona erdirme gibi adımları kapsayacağını söyledi.

Dijital Hizmetler Yasası: Dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek


AB Komisyonu, nisanda, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren ve daha sert kurallar uygulanması kapsamına alınacak büyük dijital platform ve arama motorları listesini açıklamıştı. Aralarında Apple, Facebook, Twitter'ın da olduğu toplam 19 platform yasa kapsamında yeni ve katı yükümlülüklere tabi tutulacak. Bu platformların dezenformasyonu sınırlamaları, yasa dışı içeriği hızla kaldırmaları, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi korumaları, risk değerlendirmesi yapmaları gerektiğinin yanı sıra riskleri azaltmaya yönelik adım atmaları ve dış denetime tabi tutulmaları gibi kurallara uymaları gerekecek. Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Protestocular kolluk kuvvetlerine havai fişek fırlatmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.



#Avrupa Birliği
#Thierry Breton
#Facebook
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