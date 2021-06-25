Dünya ABden Türkiyedeki Suriyeliler için üç milyar avro bütçe
AVRUPA

AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için üç milyar avro bütçe

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını söyledi. Dışişleri'nden AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara ilişkin, "Göç iş birliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır" açıklaması yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
ABden Türkiyedeki Suriyeliler için üç milyar avro bütçe
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

2024'e kadar 3 milyar avro bütçe

Bu karara ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını söyledi.

"Mali boyuta indirgenmesi büyük yanılgı"

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirve'sinde alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Önerilen yeni mali yardım paketi Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç iş birliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır. Bu alanda yakın iş birliği hedeflenmesi herkes için yararlı olacaktır" denilmişti.

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