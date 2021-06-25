AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için üç milyar avro bütçe

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, AB liderlerinin Türkiye'ye göç anlaşması için yaklaşık 3 milyar euro verilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

2024'e kadar 3 milyar avro bütçe

Bu karara ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, AB'nin Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağını söyledi.

"Mali boyuta indirgenmesi büyük yanılgı"

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirve'sinde alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Önerilen yeni mali yardım paketi Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç iş birliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır. Bu alanda yakın iş birliği hedeflenmesi herkes için yararlı olacaktır" denilmişti.

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