AB'den Türkiye'ye övgü: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz

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Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda Bakan Akar tarafından, Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı.