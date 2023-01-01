AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile görüşme için tek şartını açıkladı. Rus mevkiadaşı Putin ile görüşmenin imkansız olduğunu dile getiren Zelenski, ''O (Putin) haysiyet ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle Rusya ile diyaloğa hazırız, ancak Rusya'nın başka bir cumhurbaşkanıyla diyaloğa hazırız.' ifadelerini kullandı.