AB'den 'Ukrayna'ya mali ve askeri destek sürecek' açıklaması: Putin'den hesap sormaya kararlıyız

"Ülke genelinde devam eden tüm zulüm ve acılara rağmen Ukrayna dimdik ayaktadır. Kahraman Ukrayna halkı, vatanlarını savunmak, özgürlükleri ve ortak Avrupa değerlerimiz için mücadele etmek konusunda metanet ve kararlılık göstermektedir."