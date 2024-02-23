AB'den 'Ukrayna'ya mali ve askeri destek sürecek' açıklaması: Putin'den hesap sormaya kararlıyız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 2. yıl dönümü münasebetiyle yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'ya yönelik destek yinelendi.
"Putin'den hesap sormaya kararlıyız"
"Askeri ve savunma destekleri de sürecek"
Ukrayna'ya askeri ve savunma alanlarında da desteğin devam edeceği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda Avrupa'nın savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in, savaşın 2. yıl dönümü nedeniyle yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olması bekleniyor.