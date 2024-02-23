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AB'den 'Ukrayna'ya mali ve askeri destek sürecek' açıklaması: Putin'den hesap sormaya kararlıyız

Avrupa Birliği (AB), iki yıldır devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Kiev yönetimine mali, askeri ve savunma desteğinin süreceğini bildirdi. Savaşın ve küresel sonuçlarının suçlusu olarak Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gösterildiği açıklamada, "Saldırganlık suçu da dahil olmak üzere, onlardan hesap sormaya kararlıyız." denildi. Öte yandan Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlerin Ukrayna'yı desteklemek üzere kullanılacağı da vurgulandı.

18:34 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 18:35 - 23/02/2024 Cuma
AA
Von der Leyen - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - Michel (Foto: Arşiv)
Von der Leyen - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski - Michel (Foto: Arşiv)

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 2. yıl dönümü münasebetiyle yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'ya yönelik destek yinelendi.

Açıklamada AB'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği belirtilerek,
"Ülke genelinde devam eden tüm zulüm ve acılara rağmen Ukrayna dimdik ayaktadır. Kahraman Ukrayna halkı, vatanlarını savunmak, özgürlükleri ve ortak Avrupa değerlerimiz için mücadele etmek konusunda metanet ve kararlılık göstermektedir."
ifadelerine yer verildi.

"Putin'den hesap sormaya kararlıyız"

Savaşın ve küresel sonuçlarının suçlusu olarak Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gösterildiği açıklamada,
"Saldırganlık suçu da dahil olmak üzere, onlardan hesap sormaya kararlıyız.
" denildi.
Açıklamada AB'nin Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatma ve 2024-2027 yıllarını kapsayan 50 milyar avroluk mali yardım paketi sağlama kararı aldığı hatırlatılarak,
"(AB) Üyelik yolunda Ukrayna'ya yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceği AB'de yatmaktadır. AB, Ukrayna'ya düzenli ve öngörülebilir mali destek sağlamaya devam edecektir.
" ifadeleri kullanıldı.

"Askeri ve savunma destekleri de sürecek"

Ukrayna'ya askeri ve savunma alanlarında da desteğin devam edeceği belirtilen açıklamada, bu doğrultuda Avrupa'nın savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve onu destekleyenlere yönelik yaptırımların devam edeceğinin altı çizilerek,
"Ayrıca Rusya'nın el konulan varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlerin Ukrayna'yı desteklemek üzere kullanılmasına yönelik ilk somut adımları attık. Rusya'yı uluslararası platformlarda daha fazla izole etmek için hedefe yönelik eylemlerimizi sürdüreceğiz."
değerlendirmesi yapıldı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in, savaşın 2. yıl dönümü nedeniyle yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olması bekleniyor.



#Avrupa Birliği
#Ukrayna
#Rusya
#Vladimir Putin
#Ursula von der Leyen
42 dakika önce
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