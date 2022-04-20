Dünya ABden Ukraynaya üst düzey ziyaret
AVRUPA

AB'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABden Ukraynaya üst düzey ziyaret
Arşiv

Charles Michel, önceden duyurulmayan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

  • "Bugün Kiev'deyim." ifadesini kullanan Michel, Kiev'i "özgür ve demokratik Avrupa'nın kalbi" olarak nitelendirdi.

Michel ayrıca, tren istasyonunda Ukraynalı yetkililer tarafından karşılanırken çekilen fotoğrafını paylaştı. Michel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de 8 Nisan'da Kiev'i ziyaret etmişti.

Ukrayna Dışişleri: Rusya BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli
DÜNYA
Ukrayna Dışişleri: Rusya BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli

'Burası cennet gibiydi': Ukraynalı ailenin hayalini kurduğu ev, taşındıkları gün başlayan savaşta enkaza döndü
FOTOĞRAF 14
Title
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrine yakın Moşun köyü, savaşın başladığı ilk günden bu yana Rus ordusunun Gostomel'deki havaalanını ele geçirmek için düzenlediği uçak saldırılarının hedefi oldu.<br><br>
Title
Kiev'deki konutunu satarak doğası zengin Moşun köyünde eski bir ev alan ancak Rus saldırıları sonucu evi yıkılan Sergey Kutsenko, köye taşınma hikayesini anlattı.<br><br>
Title
Kustenko, geçen yıl Kiev'deki konutunu satarak eşi ve kızıyla Moşun'a taşındıklarını belirterek \"Geçen yıl baharda Kiev'deki evimizi sattık, buradan eski bir ev aldık. 6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik.\"
Title
Köyde satın aldıkları eski evi tamamen yenilediklerini aktaran Kutsenko, \"Kızım için ayrı bir oda yapmıştık. Bu onun hayatında ilk özel odasıydı ama orada vakit geçiremedi.\" dedi.
Title
Savaşın başladığı 24 Şubat'ta Rus helikopterlerin bölgeye girmeye ve ateş açmaya başladıklarını anlatan Kustenko, \"25 Şubat'ta bizim köye doğru ateş açmaya başladılar. Evler yanmaya ve patlamalar yaşanmaya başladı.\" ifadesini kullandı.
Title
Kustenko, saldırının başladığı anda kızının çok korktuğunu söyleyerek \"Eşim ve kayınvalidem de çok korktu. Bir gün boyunca korkunç saldırılar oldu. Tehlikeli olduğunu anlayınca, 25 Şubat'ta evi ve eşyaları bırakıp buradan ayrıldık.\" diye konuştu.
Title
\"Burası bir cennet gibiydi\"<br><br>Savaştan önceki hayallerinin ailece burada ömürlerinin sonuna kadar yaşamak olduğunu dile getiren Kutsenko, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Biz burada hayatımızın sonuna kadar yaşamayı düşünüyorduk. Burada orman var, nehir var. Mantar toplardık. Burası bir cennet gibiydi. Burada arkadaşlar da ev aldı ve tadilat yaptı. Kimiler bir yıl, kimiler daha fazla yaşayabildi ama artık bitti.\"
Title
Köyden ayrılmalarının ardından şubat sonunda evlerinin hava saldırıları sonucu yıkıldığını kaydeden Kutsenko, \"Tüm paramızı bu eve harcamıştık. Eşimi kızımla yurt dışına gönderdim. Benim yaşayacak yerim kalmadı. Evim kalmadı. Burada tazminat bekleyeceğim, (Ruslar) bana ödeme yapmalılar.\" dedi.
Title
\"Burada tehlike sürüyor\"<br><br>Rus ordusunun bölgeye yönelik yeni saldırılar düzenleme ihtimalinin yüksek olduğunu savunan Kustenko, \"Burada tehlike sürüyor. Ailem henüz buraya gelemeyecek. Savaş bitince ailem gelebilir çünkü onlar (Ruslar) her an yeniden saldırıya geçebilirler. Şimdi burada bir tanıdığımın evinde kalıyorum.\" ifadelerini kullandı.
Title
Yıkılan evinin yeniden yapılmasının mümkün olmadığını belirten Kutsenko, \"Bu evin yeniden inşası yerine onu bir müze olarak bırakacağım, hatıra olarak kalsın. Belki yanında yeni bir evi inşa edebilirim.\" diye konuştu.
Title
Ukraynalı ailenin hayalini kurduğu ev, taşındıkları gün başlayan savaşta enkaza döndü
Title
Title
Title
'Burası cennet gibiydi': Ukraynalı ailenin hayalini kurduğu ev, taşındıkları gün başlayan savaşta enkaza döndü
Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da harabeye dönen Moşun köyünde birçok aile evsiz kaldı. Köyde satın aldıkları eski evi yenileyen Sergey Kutsenko "6 ay boyunca tadilat yaptık. Evi tamamen yeniledik. Isıtma ve elektrik bağlantılarını sağladık. 23 Şubat'ta banyonun yapımını tamamladık. Artık eve girip yaşayacaktık. 24 Şubat'ta ailece sadece bir günü tamamen evde geçirebildik. Tüm paramızı bu eve harcamıştık. Eşimi kızımla yurt dışına gönderdim. Benim yaşayacak yerim kalmadı. Burası bir cennet gibiydi" dedi.

Savaştan kaçış sürüyor: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi
DÜNYA
Savaştan kaçış sürüyor: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Derelide korku dolu anlar

Dereli'de korku dolu anlar

​20 ay önce sel afeti yaşanmıştı: Su seviyesi yükseldi yol çöktü.
İlk kez müzede sergilenecek

İlk kez müzede sergilenecek

Hacı Bayram Veli'nin eşyaları gün yüzüne çıkıyor.
İHA ve SİHAdan sonra DİHA geliyor

Türk kuşlarına bir canavar daha eklendi: Çok konuşulacak.

​İki bin yıl öncesine dayanıyor: 'Dünya kadar para kazanılırdı.'

Yunus ölümlerinden sonra korkutan bir manzara daha.

​Bakan Koca 'en kritik' diyerek duyurmuştu.

El yapımı patlayıcı ile uzaktan patlattılar: Bir personel şehit oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.