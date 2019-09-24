Dünya ABden Venezuelaya insani yardım çağrısı
AMERİKA

AB'den Venezuela'ya insani yardım çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, dönemin en büyük insani krizlerinden birinin Venezuela'da gerçekleştiğinin altını çizerek, "Tüm dünyanın Venezuelalıları desteklemesi gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Federica Mogherini
Federica Mogherini

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'daki insani krizin çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Mogherini, "Venezuela'daki İnsani Kriz ve Bölgeye Etkileri" konulu etkinlikte konuştu.

Venezuela'ya destek çağrısı

  • Mogherini, dönemin en büyük insani krizlerinden birinin Venezuela'da gerçekleştiğine işaret ederek, "Tüm dünyanın katkı sağlaması ve Venezuelalıları desteklemesi gerekiyor." diye konuştu.

AB'nin Venezuela'ya yaklaşık 150 milyon avro değerinde yardım sağladığını belirten Mogherini, genel anlamda ülkeye yönelik insani yardımın çok düşük olduğunu ifade etti.

Mogherini, BM ile birlikte ülkedeki insani krize dikkati çekmek için 28-29 Ekim'de Brüksel'de bir uluslararası dayanışma konferansı düzenleme kararı aldıklarını duyurdu.

Konferansın görev süresi sona ermeden önce düzenlenen son etkinlik olacağını kaydeden Mogherini, "Bu, AB açısından coğrafi olarak uzak bir kriz. Ancak kriz bize yakın olan insanları etkiliyor ve bu nedenle çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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