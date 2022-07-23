​Abdi’yi aldı bir telaş: Korku dağları sardı

Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı düzenleyeceği harekatın hazırlıkları sürüyor. Olası harekat, terör örgütü PKK’yı panikletti. PKK’nın bölgede kullandığı tabela örgüt Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, bu hafta ABD ve Ruslarla iki ayrı görüşme yaptı. Salı günü Kamışlı’da Suriye’deki Rus güçlerin komutanı General Alexander Chaiko ile görüşen PKK elebaşı, çarşamba günü de Haseke’de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Corella ile toplantı yaptı. Sözde özerk yönetim temsilcileri de hafta başında başkent Şam’da rejim yetkilileriyle bir araya geldi. Üç görüşmede de ana gündem maddesi, Türkiye’nin düzenleyeceği harekat oldu.

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