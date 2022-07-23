Dünya Abdiyi aldı bir telaş Korku dağları sardı
ORTADOĞU

Abdi’yi aldı bir telaş: Korku dağları sardı

Suriye’nin kuzeyine operasyon hazırlıkları terör örgütü PKK’yı panikletti. PKK'nın bölgede kullandığı tabela örgüt SDG elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, aynı hafta içinde CENTCOM Komutanı Corella ve Rus general Chaiko ile görüştü. Corella ile görüşme, Tahran'da Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirveyle aynı gün gerçekleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin operasyon kararı PKK ve ​SDGyi panikletti: Ferhat Abdi Şahin yalvarma turunda
Corella-Abdi Şahin

Türkiye’nin Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK’ya karşı düzenleyeceği harekatın hazırlıkları sürüyor. Olası harekat, terör örgütü PKK’yı panikletti. PKK’nın bölgede kullandığı tabela örgüt Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, bu hafta ABD ve Ruslarla iki ayrı görüşme yaptı. Salı günü Kamışlı’da Suriye’deki Rus güçlerin komutanı General Alexander Chaiko ile görüşen PKK elebaşı, çarşamba günü de Haseke’de ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Corella ile toplantı yaptı. Sözde özerk yönetim temsilcileri de hafta başında başkent Şam’da rejim yetkilileriyle bir araya geldi. Üç görüşmede de ana gündem maddesi, Türkiye’nin düzenleyeceği harekat oldu.

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ÜÇLÜ ZİRVEYLE AYNI GÜN

  • Kırmızı listede aranan PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in Rus general Chaiko ile görüşmesi, Salı günü Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan üçlü zirveyle aynı gün gerçekleşti. Rus generalin, Moskova’nın Suriye toprakları içinde herhangi bir Türk operasyonunu reddettiği görüşünü dile getirdiği öne sürüldü. Chaiko PKK elebaşına, harekata birlikte karşı koymak için sözde özerk yönetimle rejimin arasını bulacaklarına dair güvence de verdi. PKK elebaşı ABD’li generale ise Türkiye’nin başlatacağı askeri operasyonun bölge istikrarını bozacağını öne sürdü. CENTCOM Komutanı Corella da PKK elebaşına, uluslararası koalisyon güçleri ve ABD ordusunun, Kamışlı’nın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeyi Türkiye’nin operasyonundan koruyacağını taahhüt etti.

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