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Dünya

ABD'li eski yarbay: Ukrayna Rusya'yı Leopard'larla bile yenemez

Emekli ABD Ordusu Yarbay'ı Daniel Davis tarafından yazılan makalede Batılı ülkelerin Ukrayna'ya tedarik etmeyi planladığı Leopard 2 tanklarının, ülkenin Rusya ile arasında devam etmekte olan savaşı kazanmasına yetmeyeceğini açıkladı.

11:31 . 21/01/2023 Saturday
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Eski ABD Yarbayı Daniel Davis

Eski ABD Yarbayı Daniel Davis

Eski ABD Ordusu Yarbayı Daniel Davis, Batılı ortakların Ukrayna'nın modern tanklar alma olasılığını tartıştığını söylüyor. Davis'e göre, Ukrayna modern tanklara sahip olsa bile, Rusya'nın yenilme şansı 'birçok kişinin inandığı kadar' büyük değil.


Bulgarian Military'nin haberine göre Davis, şu anda meydan okumayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyor. Davis'e göre Ukrayna ve Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin müttefikleri, tüm askeri teçhizatı, Putin'in ordusunu Rusya'ya geri sürmek için gerekli olan yeterli savaş gücüne dönüştürmeye çalışıyor.


Daniel Davis bir yazısında, "Antik çağlardan beri olduğu gibi, savaşlar savaş makineleri ve araçları tarafından değil, insanlar tarafından yapılır -ve kazanılır veya kaybedilir-" ifadelerini kullandı. Eski yarbay, Ukrayna makamlarının ve Batılı ortaklarının, Ukrayna'nın Rus birliklerini püskürtmek için ne kadar muharebe gücüne ihtiyaç duyduğunun tamamen farkında olmaları gerektiğini kaydetti.


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#Daniel Davis
#Ukrayna
#Rusya
1 saat önce
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ABD'li eski yarbay: Ukrayna Rusya'yı Leopard'larla bile yenemez
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