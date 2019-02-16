Dünya ABDli kardinali meslekten men edildi
AMERİKA

ABD'li kardinali meslekten men edildi

Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick, görev yaptığı dönemde itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, bazı yetişkinlere ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildi.

Haber Merkezi AA
Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı.

Katolik Kilisesi, eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan menedildiğini bildirdi.

  • Vatikan'dan yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan emekli din adamının görev yaptığı dönemde, itiraflarını dinlediği bir kişiye ilişki teklif ettiği, yetişkin ve çocuklara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle papazlıktan menedildiği belirtildi.

Halen ABD'nin Kansas eyaletinde bir manastırın lojmanında yaşayan 88 yaşındaki McCarrick'in men kararının ardından dini tören ve ayinlere katılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Cinsel taciz skandalı

Vatikan, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçen yıl McCarrick'in kardinal unvanını geri almıştı.

McCarrick'in papazlıktan çıkarılmasının, Papa Franciscus'un Katolik Kilisesindeki cinsel taciz skandalını tartışmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden piskoposlarla Vatikan'da yapacağı olağanüstü toplantının 5 gün öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesindeki yaygın cinsel taciz ve çocuk istismarı vakaları hakkında 2014'te rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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