ABD’li Kongre üyesinin KKTC ziyareti Rum kesimini rahatsız etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sessions'ı kabul etti. Görüşmenin gündeminde KKTC'nin tanınması vardı.

Tatar, uluslararası topluma ve ABD’ye, “Kıbrıs Türk tarafının iki devlet ve egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikasını tanıma” çağrısında bulundu.

GKRY Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sessions'ın KKTC'ye gidişinin "yasa dışı" olduğu savunuldu.

Yarım asrı aşkın süredir federal zeminde yürütülen müzakereler, Kıbrıs'ı bir Helen adası olarak gören Rum zihniyeti yüzünden tükendi.

Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açmanın ve iki halkın, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları’nın iş birliğine dayalı ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek kurmanın zamanı geldi.