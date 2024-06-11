ABD'li Müslüman avukata 'Gazze' ambargosu

"İlk başta bunu Gazze'de olanları ve Lübnan'daki ailem ile Filistin'deki akrabalarıma ilişkin endişelerimi anlatabileceğim bir fırsat olarak gördüm. Ancak toplantıya gittiğimde ortam hiç de öyle değildi. Filistin ile alakalı sosyal medyamdaki paylaşımlarımın sorgulandığı düşmanca bir ortam vardı. Kimliğim ve geçmişim hakkında sorular yöneltildi. Filistin'e yönelik paylaşımlarım satır satır sorgulandı ve başvurum bu yüzden reddedildi. Filistin'e desteğimi terörizm olarak yaftaladılar."