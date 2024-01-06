ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan pedofili milyarder Jeffrey Epstein’ın davasına ilişkin yeni açıklanan dosyalarda, Epstein’ın çocuk yaştaki kızları nasıl kandırdığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. 19 dosya daha kamuoyu ile paylaşılırken, 300 sayfadan oluşan iddianamelerde Epstein ile kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in “reşit olmayan genç kızları hangi yöntemlerle kandırdıklarına” ilişkin detaylar öne çıktı. Epstein’ın soruşturmasını yürüten dedektif Joseph Recarey’in ifadesinde, Epstein’in reşit olmayan kızları kendi evine masör veya hizmetli olarak aldığını, bazılarının ise model olacağı vaadiyle kandırıldığını, ardından zengin isimlere “pazarlandığını” anlattı. Dedektif, bu şekilde Epstein’in evinde çalışan en az 30 kızdan soruşturma ifadesi aldığını kaydetti.

Dosyalarda ayrıca Maxwell’in Epstein’e reşit olmayan genç kızları bulma konusunda hangi tarihlerde ne şekilde yardımcı olduğuna ilişkin bazı detaylar da yer aldı. Dosyalarda yer alan ifadelerden birinde, Epstein’e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre’ye atıfla, Bill Clinton’ın Vanity Fair dergisini “Epstein’in fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması” konusunda tehdit ettiği iddiası yer aldı. Aynı dosyada Giuffre, Clinton’ın Epstein’ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de iddia etti. Epstein dava dosyalarının yeni bölümlerinin cuma günü ve gelecek hafta da açıklanmaya devam edeceği ve söz konusu dosyalarda yeni isimlerin de yer aldığı kaydedildi. Aralarında Prens Andrew, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın da bulunduğu dava dosyaları, çarşamba gününden itibaren kamuoyunu erişimine açılmaya başladı.