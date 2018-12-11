Dünya ABDli senatör Prens Selman cinayetten sorumlu tutulmalı
AMERİKA

ABD'li senatör: Prens Selman cinayetten sorumlu tutulmalı​

ABD'li senatör: Prens Selman cinayetten sorumlu tutulmalı

ABD Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması ve saldırgan politikalarına son vermesi çağrısında bulunan bir karar için Senato oylaması isteyeceğini bildirdi.

AA
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması ve saldırgan politikalarına son vermesi çağrısında bulunan bir karar için Senato oylaması isteyeceğini belirtti.

Washington Post gazetesinin haberinde, senatörlerin Suudi gazetecinin ölümünden dolayı Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman hakkında resmi kınama kararı çıkarmayı deneyeceği belirtildi.

Habere göre, Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, salı günü Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulması, Yemen operasyonu, Katar'ın ablukası ve insan hakları aktivistlerinin hapsedilmesi gibi Basra Körfezi'nde saldırgan Suudi politikalarına son vermesi çağrısında bulunan bir karar için Senato oylaması isteyeceğini söyledi.

  • Haberde, kararın bağlayıcı olmamakla birlikte yine de Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı'nın ölümüyle suçlamayı reddeden Başkan Donald Trump'a bir ders verme niteliği ve ABD'den güçlü bir açıklama özelliği taşıyacağı çıkarımında bulunuldu.

Cumhuriyetçilerin bugüne kadar Trump'ın Kaşıkçı cinayetine verdiği tepki ile ilgili yaşadıkları hayal kırıklıklarını ifade etmek için ortak bir çıkış bulmakta zorlandığına dikkat çekilen haberde, geçen ay sonunda 14 Cumhuriyetçi senatörün, Yemen'de Suudi öncülüğünde devam eden askeri operasyonlara ABD desteğini daha da azaltacak bir usul önergesini destekledikleri hatırlatıldı.

Haberde, bu adımların birçoğunun, Trump'ın Veliaht Prens'i, milletvekilleri konuyu kendileri halledecek konuma gelmeden önce kınaması gerektiği mesajını vermek amacıyla atıldığı değerlendirmesinde bulunuldu.

  • Kaşıkçı cinayetine karışan Suudi yetkililere yönelik yeni yaptırımları kabul etmeye ve Yemen'deki düşmanlıklara son verinceye kadar Krallığa silah sevkiyatının durdurulmasına yönelik farklı iki partili çabanın da çıkmaza girdiği yorumu yapılan haberde, senatörlerin bu yaptırımı gelecek yıldan önce geçirmeye yeterli zaman bulunmadığı kanaatinde olduğu ve konunun detaylı bir şekilde ele alınmasının bir kıymeti olup olmayacağını tartıştığı vurgulandı.

ABD'li bir grup senatör, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı geçen hafta Senato'ya sunmuştu.

ABD'nin önde gelen senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğundan "yüksek derecede emin" olunduğu belirtilmişti.

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Tasarıda, Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine vurgu yapılırken, "Bu durum, bu iğrenç işi yürütme planının başında Veliaht Prens'in olduğunu gösterir" ifadesi kullanılmıştı.

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