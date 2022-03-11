ABD'li senatörlerden Biden'a "Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme" çağrısı

ABD Senatosunda görev yapan 42 Cumhuriyetçi senatör, Biden'a bir mektup göndererek Ukrayna'ya daha somut savunma yardımı yapması konusunda çağrıda bulundu.

Joni Ernst ile Mitt Romney'nin öncülüğünü yaptığı senatörler, mektupta, Biden'ın Ukrayna'ya şu ana dek yapmış olduğu savunma yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu ülkeye acil ihtiyaç duyduğu savaş uçağı gönderme konusunda yönetimin yetersiz kaldığını belirtti.

"UKRAYNA'NIN İSTEDİĞİ UÇAKLAR BİR ÖNCE TEMİN EDİLSİN"

Mektupta, "Ukrayna'ya şu ana dek gönderdiğiniz silahlar konusunda yönetimi takdir ediyoruz fakat savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etme konusundaki Polonya'nın opsiyonunu reddetme kararınıza hiçbir şekilde katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.

Senatörler, Biden yönetimini Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle birlikte çalışarak Kiev'in "acil ihtiyaç duyduğu" savaş uçaklarını bir an öce temin etmesi konusunda teşvik ettiklerini vurguladı.

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ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Polonya ilgili savaş uçaklarını doğrudan Ukrayna'ya veremeyeceğini ancak bu uçakları ABD'nin Almanya'daki üssüne teslim etmeye hazır olduğunu bildirmiş, ABD ise bu seçeneği kabul edemeyeceğini açıklamıştı.