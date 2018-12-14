Dünya ABDli Senatörün Yemen mücadelesi
AMERİKA

ABD'li Senatör'ün Yemen mücadelesi

ABD Senatosu, Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verilen askeri desteğin kesilmesine ilişkin tasarıyı ön oylamada kabul etti. Yemenli çocukların fotoğraflarını meclise getiren Bağımsız Senatör Bernie Sanders'ın konuşması ise dikkat çekti.

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ABD'li Senatör Bernie Sanders
ABD'li Senatör Bernie Sanders

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verilen askeri desteğin kesilmesine ilişkin tasarıyı ABD Senatosu tarafından kabul edildi. Oylama sırasında Bağımsız Senatör Bernie Sanders'in yaptığı konuşma dikkat çekti.

ABD'nin Suudi Arabistan'a desteğini eleştiren Sanders, çocukların çektiği açlık ve sefaleti senatörlere fotoğraflarla gösterdi ve BM'nin 15 bin kadar tutuklunun değişimi için anlaşmaya vardığına dikkat çekti.

Yemen hükümetinin, Suudiler üzerindeki uluslararası baskı nedeniyle anlaşmaya daha istekli olduğunu belirten Sanders, "Bugün TRT World'de konuşan gözlemci şöyle dedi: "Yemen hükümetinin destekçisi Suudi Arabistan üzerindeki uluslararası baskının arttığının farkında olduğundan anlaşma sağlamak için daha önceki görüşmelere göre daha fazla bir istek olduğu görülüyor." dedi.

Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Washington yönetimini barış girişimlerini baltalamakla suçladı.

Yemen'le ilgili herhangi bir tasarının önü kesildi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan ise ABD’nin Yemen ile ilgili herhangi bir tasarının yıl sonuna kadar oylanmasının önünü kapattı.

203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklendi.

Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisi'ne Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmiş oldu.

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