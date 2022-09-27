Dünya ABDli sözcüden pişkin açıklama Yunanistana asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
AVRUPA

ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Yunanistan'ın Ege'deki adalara ABD'den aldığı zırhlıları çıkarmasını tartışmanın NATO üyeleri için yersiz olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABDli sözcüden pişkin açıklama: Yunanistana asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti.

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"Gerilimi artıracak açıklamaların zamanı değil"

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."

"Adalar kimin" diye soran Yunan gazeteciyi geçiştirdi

Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri: İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri
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Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etti.
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Sevkiyat, TUSAŞ'ın insansız hava aracı AKSUNGUR tarafından tespit edildi.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde en az 25 insansız hava aracı bulunuyor.
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Yunanistan'ın Ege'deki son provokasyonunu görüntüleyen AKSUNGUR'un yanı sıra filoda, ANKA ve Bayraktar TB-2 de yer alıyor.

Bu sistemler 24 saat Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de görev yapıyor.

Özellikle Yunanistan'ın silahlandırdığı adalardaki faliyetleri takip ediyorlar. Peki bu araçların özellikleri neler?
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AKSUNGUR

- 50 saat havada kalabiliyor.

-750 kilogram faydalı yük kapasitesi ile envanterde bulunan çok sayıda güdümlü mühimmatı aynı anda taşıyabiliyor.
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- İnsasız hava aracı 8 kilometre mesafeden bir kişinin elindeki cismi, gece-gündüz demeden ayırt edebilme kabiliyetine sahip.
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- Yangın, deprem gibi afet durumlarında; istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabiliyor.
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- 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebiliyor.
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ANKA

- 30 saatten fazla havada kalabiliyor.

- Faydalı yük taşıma kapasitesi 350 kilogram.

- Pilot veya operatör müdahalesine gerek kalmadan iniş-kalkış yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki bu İHA da TUSAŞ tarafından üretiliyor.
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BAYRAKTAR TB-2

- 27 saat havada kalabiliyor.

- 150 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.

- Üzerinde 4 adet lazer güdümlü akıllı mühimmat bulunuyor..
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- Operasyonel görevleri dışında keşif, gözetleme ve istihbarat çalışmalarında da kullanılıyor.
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözleri: İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri
Yunanistan'ın silahsız statüdeki, Midilli ve Sisam adalarına sevk ettiği ABD yapımı zırhlı araçlar, yerli insansız hava araçları tarafından tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde, en az 25 insansız hava aracı bulunuyor. İşte Mavi Vatan'da 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri.


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