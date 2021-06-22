Dünya ABDli teknik heyet Türkiyeye gelecek Afganistandaki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ele alınacak
AMERİKA

ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek: Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ele alınacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler halde kalmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi

Haber Merkezi AA
ABDli teknik heyet Türkiyeye gelecek: Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ele alınacak
ABD'li teknik heyet Türkiye'ye gelecek.

ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

NATO'nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan'daki durum önem kazandı.

ERDOĞAN VE BİDEN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Konu geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin, Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işler halde kalmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

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